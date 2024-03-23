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14:33, 23 марта 2024Культура

Группа «Пикник» выразила соболезнования родным погибших в теракте в «Крокусе»

Группа «Пикник»: выражаем глубокие соболезнования родным погибших в теракте
СюжетПожары в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших. Заявление опубликовано на странице коллектива в соцсети ВКонтакте.

«Вся команда "Пикника" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

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      Семен Александров
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