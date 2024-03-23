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01:00, 23 марта 2024Россия

Теракт в «Крокусе» назвали преступлением против человечности

Москалькова назвала теракт в «Крокусе» преступлением против человечности
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске преступлением против человечности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Москалькова выразила надежду что виновные в ближайшее время будут задержаны и понесут справедливое наказание. «Мои самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавила она.

Омбудсмен добавила, что получила соболезнования и слова поддержки от азербайджанской коллеги Сабины Алиевой.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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