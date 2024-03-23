На Украине высказались о намерении подозреваемых в теракте скрыться в стране

Представитель ГУР Юсов: подозреваемые в теракте не хотели сбежать на Украину

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не планировали сбежать на территорию республики. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Юсова, пограничные регионы в настоящее время «насыщены силовиками, спецслужбами и военными».

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что подозреваемые в совершении теракта после преступления пытались добраться до российско-украинской границы. Они были остановлены на территории Брянской области. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о задержании 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в совершении теракта.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк после задержания подозреваемых отверг причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.