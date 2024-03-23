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18:42, 23 марта 2024Россия

Очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о спасении

Посетители концерта в «Крокусе» рассказали о побеге из здания

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Спасшиеся из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта Анастасия и Ярослав рассказали Telegram-каналу 360tv о том, как спаслись из помещения.

Пара из Звенигорода сообщила, что приехала на концерт группы «Пикник» и во время стрельбы и взрывов находилась в концертном зале. Затем окружающие начали кричать, что надо ложиться между креслами и закрывать двери. Пара решила убежать из зала через сцену.

Мужчина рассказал, что его жена находится на третьем месяце беременности. Они выбегали вместе с оркестром, а музыканты покидали зал, неся музыкальные инструменты. Оказавшись на улице, пара села в машину. Они помогали другим людям, согревали их в машине и делилась вещами.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о задержании 11 человек в связи с терактом.

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      Мария Черкасова
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