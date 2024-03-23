Охранник спас из «Крокуса» несколько десятков человек во время теракта

Охранник «Крокус Сити Холла» спас несколько десятков человек во время теракта

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» помог спастись нескольким десяткам человек во время теракта 22 марта. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина попытался успокоить людей и не допустить паники. Помимо этого он общался с МЧС во время выбора выхода из концертного зала. Отмечается, что охранник повел несколько десятков человек в обход открывших стрельбу террористов. По данным издания, мужчина вскрыл запертую дверь при помощи топора и вывел посетителей.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.

