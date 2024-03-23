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15:39, 23 марта 2024Культура

Преподаватель Института кино и телевидения спас коллег во время теракта в Москве

«112»: преподаватель Института кино спас коллег во время теракта в «Крокусе»
Иван Поморин

Иван Поморин. Кадр: Telegram-канал «112»

Преподаватель Института кино и телевидения, основатель студии «КиноГорыныч» Иван Поморин спас коллег-операторов, которые должны были работать на концерте группы «Пикник». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Запись концерта должны были вести 18 человек с использованием 16 камер. К моменту начала атаки террористов оборудование уже установили в зале. Незадолго до начала работы оператор за пультом Евгений Маринов услышал выстрелы. Все его коллеги были в стерео-гарнитурах, и поэтому сразу услышали команду старшего Ивана Поморина, приказавшего эвакуироваться.

Благодаря слаженной работе руководителя группы операторы смогли вовремя, хоть и с трудностями покинуть «Крокус Сити Холл».

Ранее стало известно о судьбе считавшейся погибшей в «Крокусе» дочери космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгении. Ее по ошибке внесли в список погибших, так как при бегстве с места трагедии она обронила сумку рядом с телом другой женщины.

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      Вера Владзиевская
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