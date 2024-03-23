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13:03, 23 марта 2024Россия

Стало известно о судьбе считавшейся погибшей в «Крокусе» дочери космонавтов

Mash: считавшаяся погибшей в «Крокусе» дочь космонавтов оказалась жива

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

39-летняя Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой оказалась жива, сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что Рюмина погибла от рук террористов вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле». Но теперь стало известно, что женщина жива. В список погибших она попала по ошибке, так как, убегая от террористов, потеряла сумку с документами. Сумка оказалась рядом с убитой женщиной, которую и приняли за Рюмину. Теперь предстоит выяснить личность погибшей.

На связь Рюмина вышла в социальных сетях. Ее отец — космонавт, дважды герой СССР Валерий Рюмин, мать — третья женщина в космосе, летчик-космонавт, герой России Елена Кондакова.

Ранее стало известно, что более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье. Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте, у здания образовалась огромная очередь.

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      Вера Владзиевская
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