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14:44, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Симоньян заявила о готовности помочь расстрелявшим машину с террористами бойцам

Главред RT Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала в Telegram оказать любую помощь бойцам, которые расстреляли машину с напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл» террористами.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!» — написала она.

Ранее Симоньян опубликовала видео допроса, предположительно, главы группы террористов, устроившей атаку на концертный зал. На записи он утверждает, что приехал в Москву на заработки, однако долго не мог найти работу.

Другой задержанный по подозрению в теракте сообщил, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он признался, что согласился расправляться с людьми за вознаграждение.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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