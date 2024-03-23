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15:30, 23 марта 2024Россия

Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в «Крокус Сити»

Сергей Собянин приехал к пострадавшим в «Крокус Сити» в больницу имени Боткина
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что посетил Боткинскую больницу, где размещены пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле».

По словам Собянина, в столичных медучреждениях в настоящее время находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести. «Врачи самоотверженно борются за их жизни и выздоровление», — отметил он.

Мэр столицы поблагодарил всех, кто оказывал помощь на месте трагедии. «Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолётчики, сотрудники МЧС — все, рискуя жизнью, спасали людей», — написал он.

Кроме того, Собянин обратился к людям, которые сдают кровь для раненых, отметив, что «в трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество».

Ранее Собянин заявил, что пострадавшим в результате трагедии будут выплачены денежные компенсации. По его словам, компенсации составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

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      Екатерина Подвигина
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