Стало известно о состоянии пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Голикова: состояние 15 пострадавших в «Крокусе» взрослых крайне тяжелое

На лечении в стационарах в Москве и области находятся 107 пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». О состоянии госпитализированных сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

Как стало известно со слов Голиковой, сейчас в больницах находится трое детей, двое из них в тяжелом, а один — в крайне тяжелом состоянии. Также крайне тяжелым является состояние 15 взрослых. Еще 42 пострадавших во время нападения террористов характеризуют как тяжелых, заявила вице-премьер на брифинге в центре имени Н.И. Пирогова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что пострадавшим в результате трагедии будут выплачены денежные компенсации. По его словам, компенсации составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Как сообщили очевидцы, убегавшие с места нападения на концертный зал террористы сбили ребенка. Он с матерью успел выбежать из помещения, однако белый автомобиль «Рено», на котором нападавшие направились в сторону украинской границы, сбил мальчика. Сейчас он находится в больнице, у него черепно-мозговая травма, а также сломаны ключица и бедро.