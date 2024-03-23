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16:51, 23 марта 2024Бывший СССР

В России объяснили быструю реакцию Киева на теракт

Варфоломеев о быстрой реакции Киева: Украина пытается перестраховаться

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев в беседе с «Лентой.ру» объяснил быструю реакцию Киева на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По его словам, Украина пытается сделать все возможное, чтобы нанести максимальным ущерб России. В частности, об этом говорят последние атаки на Белгород. Однако из-за сужения круга возможностей Киев прибегает к действиям, которые идут вразрез с мнением союзников.

«Есть информация, что американцы не раз одергивали киевский режим, который наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры из опасений взвинчивания цен на нефть. Думаю, что здесь просто офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия», — предположил эксперт.

Варфоломеев выразил мнение, что в Киеве боятся жесткой ответной реакции, так как Москва могла бы принять жесткие контрмеры, вплоть до гипотетического ракетного удара. «На самом деле, тут пока сложно окончательно утверждать. Но наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — допустил он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные автоматами и зажигательными шашками мужчины в камуфляже захватили концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник». Неизвестные открыли огонь по зрителям, после чего подожгли здание и попытались скрыться на белом «Рено».

Вскоре после сообщений о теракте советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к нападению. Белый дом также сообщил, что у него нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе.

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