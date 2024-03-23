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14:00, 23 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане призвали растерзать причастных к теракту в «Крокусе»

Хамракулова о теракте в «Крокусе»: у таких преступников нет национальности
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова, комментируя теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявила, что у таких преступников нет национальности. Ее слова приводит Daily Storm в Telegram.

«Человек, имеющий национальность, отдает себе отчет, чей он представитель и какую он несет ответственность перед своим народом. А это подонки. С ними надо очень жестоко расправиться. Если это таджики, я считаю, что их надо растерзать на фиг, сколько людей они убили! Такие таджики — это не мои соотечественники, это не представители моей нации», — подчеркнула она.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. Их задержали с разницей в несколько часов в Брянской области.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что задержанные являются гражданами России. Подозреваемые приехали в РФ из стран ближнего зарубежья и получили российский паспорт.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Варвара Кошечкина
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