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17:07, 24 марта 2024Россия

Агаларов рассказал о спасении видеозаписей с номером машины террористов

Владелец «Крокуса» Агаларов: номер машины террористов вычислили по камерам
СюжетПожары в России

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Записи камер наблюдения «Крокус Сити Холла», благодаря которым вычислили номер машины террористов, смогли спасти благодаря действиям сотрудников МЧС. Об этом сообщил владелец «Крокуса» Араз Агаларов в интервью РБК.

По словам Агаларова, помещение, где хранилась информация с камер видеонаблюдения, могло сгореть, но представители концертной площадки сориентировали сотрудников МЧС, которым удалось предотвратить возгорание. «Мы сохранили эту информацию, по этой информации смогли определить маршруты отхода, смогли определить номер машины, за которой уже была установлена погоня. И, я думаю, что здесь как раз все службы сработали хорошо», — рассказал он.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее стало известно, что за несколько дней до теракта один из стрелков приходил в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» на театральное представление. По данным источника, террористы несколько раз бывали в «Крокусе», изучали планировку, расположение постов охраны и просчитывали пути отхода.

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      Александра Лисица
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