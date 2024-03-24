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11:44, 24 марта 2024Спорт

Алонсо стал участником расследования за действия перед аварией с гонщиком

Гонщик Aston Martin Алонсо мог спровоцировать аварию с участием Расселла

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Испанский пилот Aston Martin Фернандо Алонсо стал участником расследования за действия перед аварией с британским гонщиком Mercedes Джорджем Расселлом на Гран-при Австралии, являвшимся третьим этапом «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

На последнем круге гонки, которая прошла в Мельбурне на трассе «Альберт-парк», Расселл потерял управление и врезался в отбойник. По предварительным данным, авария могла быть спровоцирована ранним торможением Алонсо.

В интервью Sky Sports испанец заявил, что отрицает любые обвинения в свой адрес. Он подчеркнул, что не видел, что происходит позади, так как у него были проблемы с батареей. Спортсмен выразил надежду, что с Расселлом все в порядке.

Победителем Гран-при Австралии стал испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс-младший. На втором месте расположился партнер Сайнса по команде монегаск Шарль Леклер. Третье место занял британец Ландо Норрис из McLaren. Алонсо стал шестым, а Расселл сошел с гонки.

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      Анастасия Борисова
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