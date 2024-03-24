На Android-смартфоны добавят спутниковую связь

XDA: Google добавит спутниковую связь на смартфоны в Android 15

Корпорация Google выпустила предварительную версию Android 15. Об этом сообщает издание XDA.

В сборке Android 15 Developer Preview 2 появилась поддержка спутниковой связи. Она позволяет отправлять сообщения со смартфонов при отсутствии подключения к сотовой связи. Пока неизвестно, на всех ли устройствах будет работать новая функция и сколько будет стоить доступ. Сообщалось, что спутниковая связь должна была появиться в Android 14, но этого не произошло.

Также в Android 15 добавили улучшенную технологию бесконтактной оплаты. Она позволяет быстрее проводить платежи через NFC. Кроме того, в операционной системе обновили настройки конфиденциальности. Теперь приложения не смогут втайне от пользователя записывать экран устройства.

В ОС обнаружили и поддержку стандарта CTA-2075. Он «уравнивает» звук в системе, чтобы громкость разных приложений была одинаковой. Также инженеры Google оптимизировали отображение фотографий SDR и HDR в галерее смартфона.

В середине марта корпорация Google назвала дату ежегодной конференции Google I/O — она состоится 14 мая. Вероятно, на мероприятии представят операционную систему Android 15.