Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:03, 24 марта 2024Наука и техника

На Android-смартфоны добавят спутниковую связь

XDA: Google добавит спутниковую связь на смартфоны в Android 15

Фото: Unsplash

Корпорация Google выпустила предварительную версию Android 15. Об этом сообщает издание XDA.

В сборке Android 15 Developer Preview 2 появилась поддержка спутниковой связи. Она позволяет отправлять сообщения со смартфонов при отсутствии подключения к сотовой связи. Пока неизвестно, на всех ли устройствах будет работать новая функция и сколько будет стоить доступ. Сообщалось, что спутниковая связь должна была появиться в Android 14, но этого не произошло.

Также в Android 15 добавили улучшенную технологию бесконтактной оплаты. Она позволяет быстрее проводить платежи через NFC. Кроме того, в операционной системе обновили настройки конфиденциальности. Теперь приложения не смогут втайне от пользователя записывать экран устройства.

В ОС обнаружили и поддержку стандарта CTA-2075. Он «уравнивает» звук в системе, чтобы громкость разных приложений была одинаковой. Также инженеры Google оптимизировали отображение фотографий SDR и HDR в галерее смартфона.

В середине марта корпорация Google назвала дату ежегодной конференции Google I/O — она состоится 14 мая. Вероятно, на мероприятии представят операционную систему Android 15.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло

      В МЧС привели данные о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

      Польша подняла истребители из-за российской авиации

      Раскрыта позволившая зрителю обезвредить террориста в «Крокусе» деталь

      Во Львовской области прозвучали взрывы

      Посол рассказал о непрерывном потоке соболезнований после теракта в «Крокусе»

      МВД Германии предупредило о «большой угрозе» в стране после теракта в Москве

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      В Британии заявили о самом технически изощренном ударе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше