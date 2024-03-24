Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 24 марта 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил проверить запасные выходы «Крокус Сити Холла»

Бастрыкин поручил проверить, были ли открыты двери запасных выходов в «Крокусе»

Кадр: СК России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следственной группы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом говорится в Telegram-канале «Следком»

Бастрыкин дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности «Крокуса», а также были ли открыты двери запасных выходов.

«Председатель СК России сориентировал подчиненных на выполнение задачи по восстановлению картины теракта в деталях, в том числе и предшествовавших событий», — говорится в сообщении.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. На следующий день глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      В Армении назвали причину нападения на полицейский участок

      «Аталанта» удалила пост с Миранчуком после критики украинца

      СК опубликовал видео следственных действий с задержанными террористами

      Бастрыкин поручил проверить запасные выходы «Крокус Сити Холла»

      Агаларов рассказал о спасении видеозаписей с номером машины террористов

      Стал известен используемый террористами язык при нападении на «Крокус»

      СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

      В СК рассказали о найденном в «Крокусе» оружии

      Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше