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18:19, 24 марта 2024Россия

При обстреле в Белгороде повреждены здания

Baza: несколько зданий повреждены в результате обстрела Белгорода
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В результате обстрела Белгорода повреждены несколько зданий, объявлена ракетная опасность. Над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает издание Baza в Telegram.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.

23 марта системы ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.

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      Платон Щукин
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