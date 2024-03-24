При обстреле в Белгороде повреждены здания
Baza: несколько зданий повреждены в результате обстрела Белгорода
В результате обстрела Белгорода повреждены несколько зданий, объявлена ракетная опасность. Над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает издание Baza в Telegram.
О пострадавших не сообщается.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.
23 марта системы ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.