При обстреле в Белгороде повреждены здания

Baza: несколько зданий повреждены в результате обстрела Белгорода

В результате обстрела Белгорода повреждены несколько зданий, объявлена ракетная опасность. Над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает издание Baza в Telegram.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.

23 марта системы ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.