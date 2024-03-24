Более 200 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту

Более 200 автомобилей с обеих сторон ждут проезда по Крымскому мосту

Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В частности, по состоянию на 8:00 в очереди на подъездах со стороны Тамани скопилось 120 транспортных средств, со стороны Керчи — 112. Время ожидания не уточняется.

Вечером 23 марта движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. В 00:33 движение было восстановлено, однако спустя пять часов его вновь закрыли для автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 7:23 движение по мосту восстановили во второй раз за ночь.

10 марта свыше 430 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон.