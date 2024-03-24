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18:31, 24 марта 2024Россия

Кадыров наградил участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата»

Кадыров наградил бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что наградил бойцов полка «Ахмат-Россия», которые принимали участие в задержании террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

По словам Кадырова, наиболее отличившимся бойцам, задействованным в охране границы Брянской области, были вручены 12 медалей «За отвагу» и 20 ведомственных наград Минобороны России.

«Под грамотным руководством… боевого офицера, командира полка "АХМАТ-Россия" МО РФ Заурбека Элимханова, личный состав подразделения отличился в розыске и нейтрализации особо опасных террористов, устроивших чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле"», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что бойцы «Ахмата» участвовали в операции совместно с Центром специального назначения ФСБ.

Ранее ФСБ доложили о задержании 11 человек в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Четверо исполнителей были схвачены на 376-м километре Киевского шоссе около деревни Хацунь в Брянской области.

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      Алевтина Запольская
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