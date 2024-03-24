Стал известен используемый террористами язык при нападении на «Крокус»

МК: переводчик с таджикского опознал язык общения напавших на «Крокус» боевиков

В момент нападения на «Крокус» террористы использовали таджикский язык, ни на каком другом они не говорили. Об этом «Московскому комсомольцу» (МК) рассказал переводчик с таджикского.

Он объяснил, что в основном на видео нападавшие кричат экстремистские лозунги, а кроме того, один из них призывает сообщников не жалеть патроны, потому что у него в сумке большой запас.

Накануне в Брянской области правоохранители задержали четверых подозреваемых в нападении. В ближайшее время в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу.

Во время допроса один из подозреваемых не смог отвечать на вопросы следователей без переводчика, потому что не владеет русским языком. По его словам, документы для пребывания в России он получил в аэропорту от неизвестных.