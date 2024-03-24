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10:44, 24 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

Силы обороны юга Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

В Одесской области получила повреждения припортовая инфраструктура Дуная. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram.

Подробности случившегося не раскрываются, данные о типе инфраструктуры не приведены.

Ранее глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак доложил, что в Кривом Роге и Никополе в результате атаки беспилотников повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи.

22 марта стало известно, что в Одессе, а также в городе Южный Одесской области произошли взрывы. Уточнялось, что впоследствии на месте происшествия начался пожар.

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      Варвара Кошечкина
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