На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

Силы обороны юга Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

В Одесской области получила повреждения припортовая инфраструктура Дуная. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram.

Подробности случившегося не раскрываются, данные о типе инфраструктуры не приведены.

Ранее глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак доложил, что в Кривом Роге и Никополе в результате атаки беспилотников повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи.

22 марта стало известно, что в Одессе, а также в городе Южный Одесской области произошли взрывы. Уточнялось, что впоследствии на месте происшествия начался пожар.