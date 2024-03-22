Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

На Украине сообщили о мощных взрывах в Одессе и Южном

В Одессе, а также в городе Южный Одесской области произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна».

Издание также публикует фото, на котором видно, что на месте одного из прилетов начался пожар.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного удара был поврежден ряд энергообъектов в регионе. По распоряжению «Укрэнерго», в области ввели график отключения электроэнергии.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате масштабной атаки в стране было повреждено около 20 электроподстанций.