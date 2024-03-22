Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 22 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

На Украине сообщили о мощных взрывах в Одессе и Южном

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Одессе, а также в городе Южный Одесской области произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна».

Издание также публикует фото, на котором видно, что на месте одного из прилетов начался пожар.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного удара был поврежден ряд энергообъектов в регионе. По распоряжению «Укрэнерго», в области ввели график отключения электроэнергии.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате масштабной атаки в стране было повреждено около 20 электроподстанций.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

      В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше