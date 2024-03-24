На записи «от первого лица» террористы в «Крокусе» обещали сломать людей

Экс-глава Союза таджикистанцев: террористы в «Крокусе» обещали сломать людей

Террористы на записи «от первого лица», сделанной в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям, рассказал бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. В беседе с «Фонтанкой» он перевел некоторые фразы нападавших.

Экс-глава объединения отметил, что на попавшем в сеть видео есть таджикские выражения, однако на таком же языке говорят в Афганистане. Кроме того, он попросил не делать выводов о принадлежности террористов к государству по языку, поскольку большинство таджиков проживает в Афганистане и Узбекистане, а не в Таджикистане.

В записи, продолжил Давлатов, отчетливо слышны предложения, которые переводятся на русский как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас», фраза на арабском «Аллах Акбар». Скорее всего, предположил эксперт, они обещали сломать «неверных» людей.

В свою очередь, эксперт по религиозному экстремизму Негматулло Мирсаидов также попросил не делать выводы, что преступление совершили таджики. «Известно, что в 2010-х много людей из Центральной Азии и из России примыкали к каким-либо группировкам. Я считаю, что если человек совершил теракт за пятьсот тысяч рублей, он вовсе не имеет человеческого облика», — говорит Мерсаидов.

О том, что террористы выкрикивали во время нападения экстремистские лозунги, ранее рассказал переводчик с таджикского.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.