Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Запись его заявления на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья опубликовали на сайте Ватикана.

«Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи», — заявил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области. 24 марта, в день общенационального траура России, связанного с терактом, посольства стран Евросоюза и США приспустили флаги.