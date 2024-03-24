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14:00, 24 марта 2024Мир

Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Horacio Villalobos / Getty Images

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Запись его заявления на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья опубликовали на сайте Ватикана.

«Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи», — заявил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области. 24 марта, в день общенационального траура России, связанного с терактом, посольства стран Евросоюза и США приспустили флаги.

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      Даниил Иринин
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