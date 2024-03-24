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14:28, 24 марта 2024Россия

Первые секунды атаки террористов на «Крокус» попали на видео

Mash опубликовал первые секунды атаки террористов на «Крокус»

В сети появилось видео, на котором запечатлены первые секунды атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео попал момент, как белый «Рено» паркуется у главного входа, из автомобиля выходят несколько боевиков и практически сразу начинают стрелять по людям. По данным канала, ориентировочное время событий — 19:57. Через 15 минут вооруженные мужчины покинули концертный зал.

22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь по посетителям концертной площадки «Крокус Сити Холл». Позже в здании были слышны выстрелы, начался пожар. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны в Брянской области.

24 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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      Екатерина Улитина
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