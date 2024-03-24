Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 24 марта 2024Россия

Почти 700 детей из Белгородской области отправятся в другие регионы

Гладков: 690 белгородских детей отправятся в Астраханскую и Самарскую области

Фото: Правительство Белгородской области / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что 24 марта группа из 690 детей отправится в Астраханскую и Самарскую области.

По его словам, в настоящий момент речь идет о трех неделях, но в случае, если ситуация в регионе не улучшится, несовершеннолетние могут остаться в других областях России до конца учебного года.

«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему», — заявил глава Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что более тысячи детей на три недели покинут Белгородскую область и отправятся в другие регионы РФ. Он заявил, что 1200 несовершеннолетних поедут в оздоровительные лагеря.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Стало известно о попытке покушения «Аль-Каиды» на президента США

      Польша заявила о нарушившей воздушное пространство российской ракете

      Почти 700 детей из Белгородской области отправятся в другие регионы

      Попытка людей спастись от террористов в «Крокусе» попала на видео

      Более 200 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту

      На Android-смартфоны добавят спутниковую связь

      В Запорожье назвали предупреждения США о терактах в России хитрым планом

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло

      Польша подняла истребители из-за российской авиации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше