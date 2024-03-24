Почти 700 детей из Белгородской области отправятся в другие регионы

Гладков: 690 белгородских детей отправятся в Астраханскую и Самарскую области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что 24 марта группа из 690 детей отправится в Астраханскую и Самарскую области.

По его словам, в настоящий момент речь идет о трех неделях, но в случае, если ситуация в регионе не улучшится, несовершеннолетние могут остаться в других областях России до конца учебного года.

«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему», — заявил глава Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что более тысячи детей на три недели покинут Белгородскую область и отправятся в другие регионы РФ. Он заявил, что 1200 несовершеннолетних поедут в оздоровительные лагеря.