Польша передаст ноту протеста послу России из-за ракеты

Польша передаст ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушного пространства

МИД Польши планирует вызвать посла России в Варшаве Сергея Андреева и передать ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны, предположительно, российской ракетой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна, передает портал Onet.pl.

Утром 24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подчеркнул, что Варшава потребует объяснений от России после инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой.