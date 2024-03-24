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22:41, 24 марта 2024Мир

Польша передаст ноту протеста послу России из-за ракеты

Польша передаст ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушного пространства
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

МИД Польши планирует вызвать посла России в Варшаве Сергея Андреева и передать ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны, предположительно, российской ракетой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна, передает портал Onet.pl.

Утром 24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подчеркнул, что Варшава потребует объяснений от России после инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой.

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      Юлия Мискевич
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