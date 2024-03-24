Помощница директора «Пикника» погибла в «Крокусе»

Помощница директора «Пикника» Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе»

Помощница директора музыкальной группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил РИА Новости директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — сказано в сообщении музыкальной группы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к семьям пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». «Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить... Но мы приносим соболезнования родственникам», — сказал артист.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, после нападения в здании начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.