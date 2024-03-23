Сотрудница группы «Пикник» не вышла на связь после теракта

Помощница директора «Пикника» Кушнер не вышла на связь после теракта в «Крокусе»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер не вышла на связь после теракта перед концертом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Сотрудница занималась продажей мерча на концертах. В настоящее время у команды нет информации о местонахождении и состоянии Кушнер. «Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — заявил директор «Пикника» Юрий Чернышевский.

Ранее сообщалось, что музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы. Коллектив успели эвакуировать из гримерки.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.