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20:41, 23 марта 2024Культура

Сотрудница группы «Пикник» не вышла на связь после теракта

Помощница директора «Пикника» Кушнер не вышла на связь после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер не вышла на связь после теракта перед концертом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Сотрудница занималась продажей мерча на концертах. В настоящее время у команды нет информации о местонахождении и состоянии Кушнер. «Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — заявил директор «Пикника» Юрий Чернышевский.

Ранее сообщалось, что музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы. Коллектив успели эвакуировать из гримерки.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

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      Марина Совина
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