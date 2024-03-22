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21:04, 22 марта 2024Культура

Музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Директор заявил, что артисты группы «Пикник» не пострадали в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их директора.

По его словам, он слышал только хлопки, видел, как люди без верхней одежды выбегали на улицу.

Директор добавил, что сейчас происходит трагедия. Все музыканты из группы «Пикник», до кого смогли дозвониться, в порядке. «До пары человек не дозвонились, надеемся, что тоже все нормально», — сказал он.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. В результате нападения, по предварительным данным РИА Новости, жертвами стали десять человек, кроме того, многие посетители были ранены.

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      Марина Совина
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