Путин рассказал об участии в решении о захвате аэропорта в Приштине

Путин вспомнил, как дал Квашнину рекомендацию о захвате аэропорта в Приштине

Президент России Владимир Путин рассказал о своем участии в решении о захвате военного аэропорта «Слатина» в Приштине в 1999 году. Интервью Путина для фильма «Белград» телеканала «Россия» цитирует РИА Новости.

Во время событий в Югославии Путин занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, и начальник Генштаба Анатолий Квашнин спросил его рекомендации по тому, как российским вооруженным силам действовать в Косово. Квашнин объяснял это тем, что иначе его захватят войска НАТО. При этом Квашнин признавал, что из аэропорта когда-то придется уйти российским войскам, но тогда Россия могла бы торговаться с США по поводу аэропорта.

По словам Путина, Квашнин не рискнул согласовывать эти действия с высшими должностными лицами, в том числе в министерстве обороны. «Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай», — вспомнил Путин.

В 1999 году на фоне вооруженного противостояния между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии силы НАТО устроили бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ). Свои действия, не согласованные с Совбезом ООН, в НАТО объяснили тем, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии.

Ранее стало известно, что Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в «Крокус Сити Холле». Как следует из программы, на следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим, а совещание уже стоит в его графике.