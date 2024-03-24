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15:02, 24 марта 2024Россия

Путин указал на утрату Россией значительной части суверенитета при Ельцине

Путин заявил, что на экс-президента России Ельцина было много рычагов давления
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что 25 лет назад Россия была зависима от политических, финансовых инструментов и утратила значительную часть суверенитета. Об этом он сказал в фильме Андрея Кондрашова «Белград», пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос об уходе России из Косова, Путин указал, что на первого президента РФ Бориса Ельцина было много рычагов давления. «Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — сказал глава государства.

Он с сожалением констатировал утрату в тот период времени значительной части суверенитета.

Ранее Владимир Путин назвал огромной трагедией операцию НАТО в Югославии. Ровно 25 лет назад начались бомбардировки страны.

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      Екатерина Улитина
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