Россиянин оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ

Ассистентский хет-трик Павла Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. Победить «Сент-Луису» помог в том числе ассистентский хет-трик российского форварда Павла Бучневича. В составе «Миннесоты» две результативных передачи сделал нападающий Кирилл Капризов.

Всего в нынешнем сезоне Бучневич провел 69 матчей в регулярном чемпионате. В активе 28-летнего нападающего 24 заброшенных шайбы и 32 передачи.

«Сент-Луис» набрал 79 очков в 71 матче, команда располагается на девятой строчке. В активе «Миннесоты» 77 очков в 71 встрече, клуб занимает десятое место. Обе команды выступают в Западной конференции.