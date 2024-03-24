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00:11, 24 марта 2024Наука и техника

На смартфоны Samsung добавили плавные обновления

SamMobile: Samsung добавила на свои смартфоны функцию плавных обновлений

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Корпорация Samsung добавила на новые смартфоны бренда функцию плавных обновлений. Об этом сообщает издание SamMobile.

Опция Seamless Updates позволяет устанавливать на девайсы новые версии Android и патчи безопасности. При этом на время установки телефон остается работоспособным, то есть никакие функции устройства не блокируются, как при обычной установке апдейтов. Первым смартфоном с поддержкой плавных обновлений оказался Galaxy A55.

Специалисты объяснили, что функция Seamless Updates условно делит операционную систему на два раздела — А и Б. Владелец смартфона продолжает пользоваться разделом А, тогда как обновление устанавливается в раздел Б. После завершения установки система попросит пользователя перезагрузить девайс.

По словам журналистов медиа, новая опция значительно сокращает время, когда устройство остается нерабочим. Также авторы отметили, что новая функция вряд ли появится в существующих смартфонах Samsung, однако ее должны добавить в будущие гаджеты.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Samsung представит летом доступный складной смартфон. Дешевый вариант Galaxy Z Fold 6 будет отличаться от дорогого отсутствием поддержки работы со стилусом.

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      Андрей Ставицкий
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