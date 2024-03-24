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21:05, 24 марта 2024Культура

SHAMAN приехал к мемориалу у «Крокуса»

Певец SHAMAN приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певец SHAMAN приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого исполнитель написал и выпустил песню «Реквием 22.03.24», посвященную трагедии, случившейся в концертном зале вечером 22 марта.

По данным МВД, в день общенационального траура 24 марта к стихийному мемориалу пришло более десяти тысяч человек. Несмотря на дождь, люди выстраивались в очереди, чтобы оставить мягкие игрушки и возложить цветы.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны.

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      Александра Синицына
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