SHAMAN приехал к мемориалу у «Крокуса»

Певец SHAMAN приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого исполнитель написал и выпустил песню «Реквием 22.03.24», посвященную трагедии, случившейся в концертном зале вечером 22 марта.

По данным МВД, в день общенационального траура 24 марта к стихийному мемориалу пришло более десяти тысяч человек. Несмотря на дождь, люди выстраивались в очереди, чтобы оставить мягкие игрушки и возложить цветы.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны.