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20:31, 24 марта 2024Россия

В России рассказали об очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

«РГ»: россияне выстраиваются в очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве люди выстраиваются в очереди, чтобы оставить цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала возле концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

По данным МВД, в день общенационального траура к мемориалу пришло более десяти тысяч человек. Люди стоят в очереди, несмотря на дождь.

Отмечается, что волонтеры раздают еду, води и горячий чай.

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      Даниил Иринин
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