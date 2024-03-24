В России рассказали об очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

«РГ»: россияне выстраиваются в очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

В Москве люди выстраиваются в очереди, чтобы оставить цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала возле концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

По данным МВД, в день общенационального траура к мемориалу пришло более десяти тысяч человек. Люди стоят в очереди, несмотря на дождь.

Отмечается, что волонтеры раздают еду, води и горячий чай.

