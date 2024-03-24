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18:15, 24 марта 2024Россия

Врач рассказал о лечении пострадавших в «Крокусе»

Врач Погосов рассказал о потоке раненых в день теракта в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов рассказал журналистам, как медики справлялись с потоком пострадавших в день теракта в «Крокус Сити Холле». Его комментарий в Telegram опубликовали «Известия».

По словам хирурга, такой серьезный поток раненых больница принимала впервые. Однако врачи сделали все, что могли, отметил он. «Были тяжелейшие ранения, которые, если бы мы оказались не готовы, я вас уверяю, что число погибших оказалось бы гораздо больше», — заявил врач.

Погосов признался, что не впервые сталкивается с подобными пострадавшими — с 1992 по 2001 год он служил военным хирургом в Нагорном Карабахе.

По словам медика, только узнав о теракте, все медработники больницы добровольно вернулись, чтобы оказывать помощь пострадавшим. «Удивление, лично для меня — удивление и восхищение — работой врачей, работой медсестер наших, санитарочек, которые добирались до больницы кто на такси, кто пешком, кто на велосипеде, как только услышали, что вот такое произошло, люди рванули в больницу, практически не спрашивая: надо, не надо», — рассказал Погосов.

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти, достигнув 154 человек. В столичных больницах находятся 92 пациента, 27 пострадавших уже выписаны.

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      Алевтина Запольская
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