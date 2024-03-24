СК опубликовал видео следственных действий с задержанными террористами

СК показал, как задержанных за теракт в «Крокусе» мужчин ведут на допрос

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео следственных действий с задержанными по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» мужчинами. Запись появилась в Telegram-канале СК.

В ролике видно, как террористов доставляют в СК и ведут на допрос. Их глаза закрыты повязками. «Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в СК.

Кроме того, добавили в СК, проводятся следственные действия с потерпевшими. Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал, что помещение, где хранилась информация с камер видеонаблюдения концертной площадки, могло сгореть. Однако представители концертной площадки сориентировали сотрудников МЧС, которым удалось предотвратить возгорание.