Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 24 марта 2024Россия

СК опубликовал видео следственных действий с задержанными террористами

СК показал, как задержанных за теракт в «Крокусе» мужчин ведут на допрос

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео следственных действий с задержанными по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» мужчинами. Запись появилась в Telegram-канале СК.

В ролике видно, как террористов доставляют в СК и ведут на допрос. Их глаза закрыты повязками. «Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в СК.

Кроме того, добавили в СК, проводятся следственные действия с потерпевшими. Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал, что помещение, где хранилась информация с камер видеонаблюдения концертной площадки, могло сгореть. Однако представители концертной площадки сориентировали сотрудников МЧС, которым удалось предотвратить возгорание.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      В Армении назвали причину нападения на полицейский участок

      «Аталанта» удалила пост с Миранчуком после критики украинца

      СК опубликовал видео следственных действий с задержанными террористами

      Бастрыкин поручил проверить запасные выходы «Крокус Сити Холла»

      Агаларов рассказал о спасении видеозаписей с номером машины террористов

      Стал известен используемый террористами язык при нападении на «Крокус»

      СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

      В СК рассказали о найденном в «Крокусе» оружии

      Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше