Тысячи грузовиков застряли на границе Украины и стран ЕС

На границе Украины с четырьмя странами ЕС застряли 3,2 тысячи грузовиков

На границе Украины и четырех стран Евросоюза (ЕС) застряли около 3,2 тысячи грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает РИА Новости.

Автомобили стоят в очередях на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

«Сейчас блокируются пункты пропуска "Ягодин", "Угринов", "Равва-Русская". На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив "Ягодин". При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта "Краковец", 400 — возле "Шегини"», — рассказал Демченко.

Также, добавил он, 300 грузовиков ожидают у пункта пропуска «Ужгород» в направлении Словакии, 800 автомобилей — у пункта «Тиса» в сторону Венгрии и 400 грузовых машин — на пункте «Порубное» в сторону Румынии.

Протесты польских аграриев начались в первой половине февраля. Блокирующие проезд на пунктах пропуска участники акций недовольны бесконтрольным ввозом украинского зерна в Польшу.

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в марте Украина потеряет 6,5 миллиарда гривен налоговых поступлений из-за блокады границы с Польшей.