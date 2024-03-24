Украина увеличит импорт электроэнергии на фоне сбоев

Украина намерена увеличить импорт электроэнергии почти до 15 тысяч мегаватт в час на фоне масштабных сбоев в системе энергоснабжения. Об этом сообщило Министерство энергетики страны, передает РИА Новости.

«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 14,9 тысячи мегаватт в час. Экспорт не предполагается», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что накануне Киев импортировал 12,7 тысячи мегаватт в час, а экспорт составлял более тысячи мегаватт в час. В предыдущие дни объемы импорта не превышали шести тысяч мегаватт в час.

Ранее заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что Россия должна усилить атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, а также на объекты стратегического значения.

22 марта глава украинского минэнерго Герман Галущенко рассказал, что в результате ударов повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях фиксировали проблемы с подачей света.