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15:28, 24 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области установили «зубы дракона»

Глава Днепропетровской ОВА сообщил об установке семи тысяч «зубов дракона»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Днепропетровской области установили около семи тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», в рамках строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Фортификационное строительство в Днепропетровской области продолжается. Работы масштабные. Задействовано немало специалистов и техники. (…) Работают в полную мощность. Изготовляют необходимые для фортификационных сооружений железобетонные конструкции. Создают "зубы дракона"», — написал он.

По его словам, уже установлено семь тысяч бетонных пирамид. Лысак подчеркнул, что процесс создания укреплений продолжают.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в области активно возводят фортификационные сооружения.

В феврале стало известно, что Киев не дал деньги на «зубы дракона» для подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области.

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      Даниил Иринин
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