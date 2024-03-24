В Днепропетровской области установили «зубы дракона»

Глава Днепропетровской ОВА сообщил об установке семи тысяч «зубов дракона»

В Днепропетровской области установили около семи тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», в рамках строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Фортификационное строительство в Днепропетровской области продолжается. Работы масштабные. Задействовано немало специалистов и техники. (…) Работают в полную мощность. Изготовляют необходимые для фортификационных сооружений железобетонные конструкции. Создают "зубы дракона"», — написал он.

По его словам, уже установлено семь тысяч бетонных пирамид. Лысак подчеркнул, что процесс создания укреплений продолжают.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в области активно возводят фортификационные сооружения.

В феврале стало известно, что Киев не дал деньги на «зубы дракона» для подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области.