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22:06, 17 марта 2024Бывший СССР

В Одесской области сообщили о строительстве фортификационных сооружений

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Matthias Bein / dpa / Global Look Press

В Одесской области активно возводят фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он назвал усиление обороноспособности региона самым приоритетным направлением. По словам главы ОВА, такие меры приняты из-за усиления давления со стороны России.

«Активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения», — написал Кипер. В работах задействованы около 150 человек и 80 единиц техники, уточнил он.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, заявил о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона. По его словам, строительство включает в себя линию минно-взрывных заграждений, колючую проволоку и железобетонные конструкции.

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