На Украине сообщили о строительстве «крепости» в Запорожье

В подконтрольной Киеву части Запорожья заявили о строительстве «крепости»

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, заявил о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной ВСУ части региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость», — написал Федоров, уточнив, что строительство включает в себя линию минно-взрывных заграждений, колючую проволоку и железобетонные конструкции.

В начале марта Федоров рассказал, что кабинет министров Украины выделил 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожье. Рогов отметил, что работа российских военных идет в основном по первой линии обороны ВСУ, которую украинское командование возводит вдоль линии фронта.

