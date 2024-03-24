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22:37, 24 марта 2024Россия

В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших

В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших при теракте
СюжетПожары в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сотрудники «Крокус Сити Холла» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших при теракте. Об этом сообщается в Telegram-канале концертного зала.

«Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников «Крокус Сити Холла», не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим», — сообщили в «Крокусе».

Представители концертного зала посоветовали следить за информацией, которая публикуется на официальных ресурсах площадки.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. В деятельности охраны площадки Генпрокуратура нарушений не нашла.

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      Марина Совина
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