В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших

В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших при теракте

Сотрудники «Крокус Сити Холла» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших при теракте. Об этом сообщается в Telegram-канале концертного зала.

«Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников «Крокус Сити Холла», не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим», — сообщили в «Крокусе».

Представители концертного зала посоветовали следить за информацией, которая публикуется на официальных ресурсах площадки.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. В деятельности охраны площадки Генпрокуратура нарушений не нашла.