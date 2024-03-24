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19:03, 24 марта 2024Россия

В России предложили создать структуру по ликвидации террористов за рубежом

Коротченко: целесообразно создать структуру по ликвидации террористов за рубежом
Игорь Коротченко

Игорь Коротченко. Кадр: Информационное агентство БелТА / YouTube

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает целесообразным после теракта в «Крокус Сити Холл» создать в России силовую структуру, которая сможет ликвидировать террористов и организаторов терактов за рубежом. Организовать подразделение, подобное четвертому управлению НКВД СССР, он предложил в разговоре с РИА Новости.

Коротченко отметил, что операции возмездия в отношении террористов и лиц, определенных в качестве врагов американского государства, практикуют в США. Такая же практика ликвидации за рубежом существует в Израиле.

Эксперт полагает, что после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вопрос о создании аналогичной структуры становится актуальным и в России. «Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встает вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного четвертому управлению НКВД СССР», — считает эксперт.

Кравченко уточнил, что для создания такой структуры в России понадобится создать законодательную базу и разработать механизмы проведения подобных операций. «В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились», — заявил аналитик.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных боевиков зашла в концертный зал и открыла огонь по посетителям концертной площадки. Позже в здании прогремели взрывы, начался пожар. 24 марта объявлен в России днем общенационального траура.

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