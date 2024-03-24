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21:39, 24 марта 2024Россия

В российском регионе после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие

Старовойт: в Курской области после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Глушковском районе Курской области произошел пожар на сельскохозяйственном предприятии после атаки беспилотника со стороны Украины. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Уточняется, что из-за падения дрона-камикадзе загорелся спиртово, затем огонь перекинулся на зернохранилище. По словам главы региона, сгорела техника, минеральные удобрения и зерно. Кроме того, сгорели зернохранилище и  сельскохозяйственная техника.

Губернатор поблагодарил пожарных и добровольную пожарную команду, а также пообещал оказать всю возможную помощь фермерам.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.

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      Юлия Мискевич
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