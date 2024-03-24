В США назвали вероятной версию о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Миллиардер Сакс: роль Киева в теракте в «Крокусе» кажется все более вероятой

Версия о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» кажется все более вероятной, заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X.

Если в трагедии действительно виновен Киев, то США должны отречься от него, чтобы не стать соучастником, добавил предприниматель.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал расследовать возможные связи Киева с терактом в «Крокус Сити Холле». Однако, по его мнению, глава Франции Эммануэль Макрон будет этому препятствовать.

При этом власти США утверждают, что Украина не имеет отношения к теракту в концертном зале. Как заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, полная ответственность за атаку лежит на «Исламском государстве» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).