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23:22, 24 марта 2024Мир

В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

В Турции заявили о возможной причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

За терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США и лично американский лидер Джо Байден. Такого мнения придерживается лидер турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек, пишет РИА Новости.

«Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», — отметил он.

По словам турецкого политика, есть три причины, которые свидетельствуют о том, что за терактом в Подмосковье стоят Соединенные Штаты и лично Байден.

«Во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем "барабаны войны"», — рассуждает Перинчек.

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам приходится нелегко, и они нуждаются в крупных провокациях. Во-вторых, по мнению политика, подобные теракты нужны, чтобы заблокировать приход Дональда Трампа к власти. По словам Перинчека, экс-глава Штатов перешел красную черту «Глубинного государства» США и «теперь заокеанские заговоры должны дать ему отпор».

Помимо этого, крупные провокации устраиваются, чтобы втянуть Россию во внутренние разборки, резюмировал турецкий политик.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Ранее египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль предположил, что разведки Украины и Запада могут быть причастны к теракту.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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      Марина Совина
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