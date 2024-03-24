В Запорожье связали упразднение облсовета со страхом Зеленского

Рогов: упразднение облсовета связано со страхом Зеленского потерять Запорожье

Решение Киева распустить Запорожский областной совет связано со страхом Владимира Зеленского лишиться контроля над Запорожьем, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Упразднение облсовета продиктовано страхом Зеленского потерять контроль над оккупированным украинскими боевиками городом Запорожьем и части северных районов», — высказался он.

Спикер отметил, что на протяжении длительного времени облсовет почти не функционировал, поскольку депутатов запугивали, на них оказывалось давление, в их отношении возбуждались уголовные и административные дела. Несмотря на это, «даже в таком статусе облсовет пугал Зеленского», резюмировал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что три государства начали переток электроэнергии на Украину после крупной атаки на энергетические объекты со стороны войск России. Как он указал, удар был таким мощным, что Киеву пришлось просить помощи у стран, которым он раньше поставлял электроэнергию.