Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:46, 24 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье связали упразднение облсовета со страхом Зеленского

Рогов: упразднение облсовета связано со страхом Зеленского потерять Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение Киева распустить Запорожский областной совет связано со страхом Владимира Зеленского лишиться контроля над Запорожьем, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Упразднение облсовета продиктовано страхом Зеленского потерять контроль над оккупированным украинскими боевиками городом Запорожьем и части северных районов», — высказался он.

Спикер отметил, что на протяжении длительного времени облсовет почти не функционировал, поскольку депутатов запугивали, на них оказывалось давление, в их отношении возбуждались уголовные и административные дела. Несмотря на это, «даже в таком статусе облсовет пугал Зеленского», резюмировал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что три государства начали переток электроэнергии на Украину после крупной атаки на энергетические объекты со стороны войск России. Как он указал, удар был таким мощным, что Киеву пришлось просить помощи у стран, которым он раньше поставлял электроэнергию.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Момент задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» сняли на видео

      Президент Латвии ужаснулся теракту в «Крокусе»

      В Севастополе начали поиск выложивших видео работы ПВО

      Спасший десятки людей в «Крокусе» восьмиклассник рассказал о произошедшем

      Вице-президент США исключила причастность Украины к теракту в «Крокусе»

      В США назвали виновных в конфликте на Украине

      Президент Эстонии рассказал об ужасе из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

      Самая высокая башня в мире окрасилась цветами флага России

      К «Крокус сити холлу» приехала тяжелая техника для расчистки завалов

      В США вновь заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше