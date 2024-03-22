Западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после обстрелов

Три западные страны начали переток электроэнергии на Украину после обстрелов

Три западные страны начали переток электроэнергии на Украину после масштабной атаки на энергообъекты со стороны российских войск. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран», — заявил он.

По словам Рогова, удар был настолько чувствительным, что Украине пришлось прибегнуть к помощи стран, которым раньше она продавала электроэнергию. Решение о перетоке было принято в целях недопущения обвала украинской энергосистемы.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал об ущербе для энергообъектов. По его словам, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях возникли проблемы с подачей электричества.

Украина подверглась массированному обстрелу в ночь на 22 марта. О взрывах в том числе сообщалось в Киеве. Кроме того, 15 детонаций произошло в Харькове. Власти сообщали о прилетах по объектам энергетики. Город оставался почти полностью без электроснабжения.