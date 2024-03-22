Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 22 марта 2024Бывший СССР

Западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после обстрелов

Три западные страны начали переток электроэнергии на Украину после обстрелов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Три западные страны начали переток электроэнергии на Украину после масштабной атаки на энергообъекты со стороны российских войск. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран», — заявил он.

По словам Рогова, удар был настолько чувствительным, что Украине пришлось прибегнуть к помощи стран, которым раньше она продавала электроэнергию. Решение о перетоке было принято в целях недопущения обвала украинской энергосистемы.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал об ущербе для энергообъектов. По его словам, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях возникли проблемы с подачей электричества.

Украина подверглась массированному обстрелу в ночь на 22 марта. О взрывах в том числе сообщалось в Киеве. Кроме того, 15 детонаций произошло в Харькове. Власти сообщали о прилетах по объектам энергетики. Город оставался почти полностью без электроснабжения.

***
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Ozon и Wildberries опровергли слова Пушилина об открытии маркетплейсов в ДНР

      Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

      В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше